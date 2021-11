Don Sturzo: G. Bianco, ‘sua idea non c’è più, su tutela pianeta cattolici possono ritrovarsi’** (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Quindi, una sorta di svolta ‘green’ ma ‘bianca’i? “Tutto oggi muove verso lo strada del concetto di natura. Se la politica e la cultura non recuperano questo concetto rischiano di fondare le proprie scelte su dei presupposti sbagliati. E proprio l’insegnamento che viene dalla tradizione e dalla cultura cristiana è fondamentale per una nuova sintesi. Basta meditare sull’enciclica ‘Laudati si’ per recuperare coerenza a un discorso che il pensiero contemporaneo ha sottovalutato. Solo una grande tradizione universale come il pensiero cristiano può fare tutto questo”.

E poi? “Poi una considerazione di fondo sul pensiero e su una presenza organizzata e politica dei cattolici può ripartire da una idea di città: la città dell’uomo come modello da realizzare. Un’idea culturalmente forte di città oggi manca, ed è una cosa che rientra nella cultura cristiana e in cui Sturzo torna come un gigante a suggerire soluzioni”.

E come vede il ritorno dell’interesse per il Centro nel dibattito politico quotidiano? “Chi evoca oggi il Centro parla di un elemento geometrico dietro il quale non c’è niente. Per creare un punto di equilibrio serve una crescita ideologica e morale, una visione sociale. Oggi dietro chi evoca il Centro non c’è una cultura, c’è il vuoto. Siamo molto lontani”.