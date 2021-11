Covid: Ronzulli (FI), ‘vince linea del buonsenso che Fi porta avanti con coerenza’

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Con il super green pass “vince la linea del buonsenso e della responsabilità, quella che Forza Italia porta avanti con coerenza fin dall’inizio della pandemia. Il governo ha abbracciato la nostra linea, quella di distinguere tra vaccinati e non, tra chi vuole salvare l’Italia e chi rischia di affossarla nelle sabbie mobili del virus. Gli italiani non vogliono nuove chiusure e limitazioni che bloccherebbero la ripartenza tanto faticosamente avviata, vogliono tornare a vivere in sicurezza. Noi abbiamo ascoltato la loro voce”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un’intervista al Giornale.

“Nessuno – ha aggiunto – può dirsi discriminato, perché il nostro servizio sanitario garantisce a tutti la possibilità di essere immunizzati gratuitamente e nel giro di pochi giorni. Chi sceglie di non mettersi al riparo da questa malattia e vuole continuare a essere un agente di contagio lo faccia pure, ma a casa sua, con i suoi cari, non con i nostri, non sui mezzi di trasporto pubblico come salgono i nostri figli”.