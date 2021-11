Covid: Fornaro, ‘pieno sostegno a governo su nuove misure’

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Se gli ultimi numeri italiani della pandemia sono migliori di altri grandi paesi europei il merito è degli italiani che si sono vaccinati e del Governo che ha mantenuto coerentemente una linea di rigore e prudenza”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Pieno sostegno dunque alle nuove misure approvate ieri dal Consiglio dei Ministri, con l’introduzione del super green pass come ulteriore strumento per contenere la diffusione del Covid 19. Restano, però, fondamentali comportamenti responsabili sia collettivi sia personali perché abbassare la guardia in questa fase sarebbe un colossale errore che metterebbe a rischio i sacrifici di questi mesi. Come ci spiega la scienza il vaccino è la migliore arma a nostra disposizione per contenere e sconfiggere il Covid 19”.