Camera: Fico, ‘in arrivo nuove energie dopo un decennio senza bandi’**

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Vi aggiorno sull’avanzamento dei concorsi alla Camera dei deputati, un tema a cui tengo molto perché sono convinto che garantire un ricambio generazionale e nuove energie sia non solo utile ma decisivo per la nostra istituzione dopo più di un decennio senza bandi”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

“Oggi in Ufficio di Presidenza abbiamo approvato due graduatorie per 22 nuovi consiglieri che entreranno in ruolo dal 15 dicembre. La prossima settimana, invece, si svolgeranno le prove scritte del concorso per assistenti parlamentari, mentre a marzo toccherà a quelle selettive per i segretari e i tecnici informatici. Seguiranno quelle per documentaristi e collaboratori tecnici, i cui bandi saranno pubblicati all’inizio del 2022”.

“L’autorevolezza della nostra istituzione e la sua capacità di essere al fianco dei cittadini e di portare avanti la sua funzione centrale nelle dinamiche democratiche passa dall’attività e dalla professionalità di chi ogni giorno lavora qui. Sostenere questo processo con l’ingresso di giovani e nuovi profili è essenziale”.