Calcio: stampa francese, trattativa avanzata tra Zidane e il Psg

Parigi, 25 nov. – (Adnkronos) – Di fronte a una possibile partenza di Mauricio Pochettino, destinazione Manchester United, il Paris Saint-Germain ha già trovato il suo successore ideale: Zinedine Zidane. Lo scrive Le Parisien, secondo cui i vertici del club starebbero trattando da diverse settimane direttamente con l’allenatore francese e il suo entourage. Non solo, secondo il quotidiano transalpino ci sarebbe stato nelle ultime settimane anche un incontro all’hotel Royal Monceau di Parigi fra lo stesso Zidane, Leonardo e Jean-Claude Blanc, rispettivamente direttore sportivo e direttore generale dei parigini. Non c’è nulla di firmato ancora, ma la trattativa va avanti spedita. Secondo il giornale francese l’approdo di Zidane al Parco dei Principi dovrebbe avvenire la prossima estate ma non si scarta nemmeno la possibilità che il suo arrivo si concretizzi anche a stagione in corso.