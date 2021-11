Calcio: Lokomotiv Mosca ko 3-0, la Lazio vola ai sedicesimi di Europa League (2)

(Adnkronos) – In avvio di ripresa Sarri fa entrare Pedro al posto di Anderson. All’11’ la svolta del match: Silyanov in area di rigore stende Zaccagni in scivolata. Il direttore di gara, il portoghese Artur Dias, dopo essere stato richiamato dal Var, assegna il rigore. Dagli 11 metri impeccabile la conclusione di Immobile che spiazza il portiere e firma l’1-0. Al 18′ arriva il raddoppio sempre su rigore e sempre con il numero 17 che viene steso in area da Barinov. Immobile incrocia di nuovo la sua conclusione: palla sul palo e poi in gol per il 2-0.

Al 22′ Pedro si divora il 3-0: contropiede a campo aperto dei biancocelesti, l’attaccante spagnolo davanti al portiere tenta un ‘cucchiaino’ e conclude a lato. I padroni di casa abbozzano una reazione al 25′ con Lisakovich che si gira e calcia dal limite dell’area in posizione centrale: Strakosha respinge in tuffo. Poco dopo Acerbi a un passo dal gol: altra ripartenza biancoceleste, guidata da Hysaj e il difensore si fa parare il mancino da Khudiakov.

Al 42′ arriva anche il terzo gol per merito di Pedro: finta col destro, a rientrare sul mancino, e conclusione dal limite dell’area che si infila nell’angolo opposto. In pieno recupero Milinkovic-Savic prende la traversa con un gran tiro dalla distanza.