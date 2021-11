Roma, 25 nov. – (Adnkronos) – Dopo la Uefa, anche la Conmebol elimina la regola del ‘gol in trasferta’ in caso di parità in un doppio confronto e eliminazione diretta. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio sudamericana su Twitter. “D’ora in poi tutti i gol dei tornei Conmebol avranno lo stesso valore e i gol segnati in trasferta non saranno più considerati come fattore decisivo per il passaggio del turno. Con questo si punta a una maggiore giustizia sportiva”.