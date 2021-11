Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Nei casi in cui incontro il presidente del Consiglio non trovate un comunicato stampa perché io non lo faccio mai sapere”. Così Matteo Renzi rispondendo ai cronisti al Senato. Quindi ha incontrato il premier Draghi? “Io l’ho incontrato sia quando non faceva il presidente del Consiglio, sia quando lo ha fatto. E’ naturale”.