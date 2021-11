Galeazzi: le Fiamme Gialle lo ricordano durante la premiazione di canoisti e canottieri

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – La cerimonia di premiazione dei canoisti e dei canottieri olimpici di Tokyo 2020 delle Fiamme Gialle di Sabaudia, che ha visto la partecipazione di numerose Autorità come il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Generale Ispettore degli Istituti d’Istruzione della Guardia di Finanza Carlo Ricozzi e i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Luciano Buonfiglio per la canoa e Giuseppe Abbagnale per il canottaggio, è stata l’occasione per ricordare il giornalista sportivo Gian Piero Galeazzi, amico delle Fiamme Gialle che durante la sua lunga carriera ha raccontato le gesta dei campioni gialloverdi.

Nel Teatro Fiamme Gialle, in un emozionante silenzio, sotto gli occhi delle medaglie olimpiche di Tokyo 2020 Valentina Rodini, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo, è stato proiettato un video con le celebri telecronache di Galeazzi durante i Giochi Olimpici di Sidney 2000, che hanno accompagnato il “K2 metri 1000” di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi e il “quattro di coppia” di Simone Raineri, Alessio Sartori, Agostino Abbagnale e Rossano Galtarossa (C.C. Padova) alla conquista della medaglia d’oro.