Galeazzi: le Fiamme Gialle lo ricordano durante la premiazione di canoisti e canottieri (2)

(Adnkronos) – Immagini e parole che hanno fatto rivivere quei momenti, trasportando la platea indietro nel tempo, strappando applausi ininterrotti al grido di “…andiamo a vincere, non ci ferma più nessuno…”, frase che rimarrà per sempre nei ricordi di chi ha conosciuto Gian Piero. Il racconto della finale olimpica del “quattro di coppia” di Sidney 2000, insieme alle storiche telecronache delle gare dei “Fratelli Abbagnale” negli anni 80, hanno reso celebre il canottaggio tra le persone comuni. Con le vittorie di Antonio Rossi, Galeazzi, grazie alla sua voce, è stato capace di far innamorare dello sport della canoa sino a quel momento per i più sconosciuto.

Un rapporto di stima e di profonda amicizia quello tra le Fiamme Gialle e Gian Piero Galeazzi che in una sua intervista ha così sintetizzato: “nel corso della mia vita professionale gli atleti delle Fiamme Gialle mi hanno sempre regalato grosse emozioni…ah quanto tempo è passato, quanta acqua sotto i ponti! Il tempo passa ma è importante che Società e Gruppi Sportivi, come le Fiamme Gialle, rimangono in auge. Sono il patrimonio dello sport italiano”.