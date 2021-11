Covid: cabina regia, decade sistema colori, lockdown decisi localmente

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Stretta sui no vax sull’intero territorio italiano, senza distinzioni per aree di colore. Va dunque in pensione il sistema di zone suddivise per colore -varato dal secondo governo Conte- in base all’incidenza del virus e le situazioni negli ospedali. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti presenti alla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza, il vaccino -dunque il super green pass- sarà necessario per accedere alle attività ricreative. Col solo tampone si potrà andare a lavoro. Lockdown circoscritti -in situazioni particolarmente critiche- potranno inoltre essere decisi localmente dai singoli amministratori, riferiscono fonti presenti all’incontro.