Covid: bozza dl, in spogliatoi no obbligo super green pass per accompagnatori disabili

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Il super green pass è previsto anche negli spogliatoi di palestre, piscine e altre realtà dove si pratica attività sportiva. Un’eccezione, nel dl approvato dal governo, è previsto per gli accompagnatori di disabili. Il passaporto vaccinale rafforzato è infatti previsto, si legge nella bozza visionata dall’Adnkronos, negli “spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità”.