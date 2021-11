Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Oggi come @TheProgressives abbiamo chiesto a Iratxe Garper di negoziare con i gruppi politici insieme a David Sassoli, per una presidenza progressista all’Europarlamento anche dopo gennaio. L’Europa non è più quella dei conservatori e dei liberali di destra, non si torna indietro”. Così su twitter Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati del Partito Democratico.