Tim: Diodovich (Ig Italia), ‘probabile rilancio Kkr ma non escluse altre offerte’**

Roma, 23 nov. – (Adnkronos) – Dopo l’offerta di KKR, che contiene un forte premio sulle quotazioni di venerdì scorso, “il titolo Tim è salito ma non è mai arrivato ai 50 cent messi sul tavolo dagli americani perché il mercato capisce che la questione andrà per le lunghe e quindi da una parte aspetta la scelta del governo e dall’altra non esclude nuove offerte di altri fondi o grandi gruppi telefonici, che però devono fare i conti con il proprio indebitamento. Personalmente penso più a un rilancio di KKR sulla propria offerta, magari intorno a 65 centesimi”. Se ne dice convinto Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, che all’Adnkronos spiega: “Non credo che si possa chiudere su questi valori, che comunque rappresenterebbero una opportunità di investimento molto interessante, visto che siamo ancora lontani dalle quotazioni pre-pandemia”.

“La discesa – ricorda – è stata provocata anche dalla spaccatura nei vertici, con l’a.d. da una parte e il principale azionista dall’altra” ma la possibilità che in una nuova fase il titolo Tim possa andare oltre i 50 centesimi offerti dagli americani è concreta. Il possibile valore futuro – spiega Diodovich – “dipende dal cambio di management, dal nuovo piano industriale, dalle strategie, dalla chiusura di eventuali dossier e dalle scelte sulle attività estere: insomma, ci sono tante possibilità, ma la cosa fondamentale sarà l’atteggiamento del governo. Che però non credo che risponderà subito”.