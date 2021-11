Recovery: Mattarella, ‘risorse da usare in maniera attenta e responsabile’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Le ingenti risorse attualmente destinate all’Italia” per il Pnrr “vanno utilizzate in modo attento e responsabile, nella consapevolezza che ci troviamo in una condizione senza precedenti e verosimilmente irripetibile. Si tratta di cogliere o di perdere un’opportunità straordinaria per l’Italia e per l’Europa”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i referendari di nuova nomina della Corte dei Conti.

“Non è rilevante soltanto quanto le risorse a nostra disposizione ci consentiranno nell’immediato di realizzare -ha aggiunto il Capo dello Stato- ma lo sono in misura ancor maggiore le prospettive aperte da questa coraggiosa e inedita forma di collaborazione fra gli Stati europei”.