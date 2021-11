Michele Colaninno: “Non concentrarsi solo su mobilità elettrica”

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – “Ho un’idea negativa della mobilità elettrica, soprattutto se considerata l’unica forma di propulsione per il futuro”. Lo ha detto Michele Colaninno, responsabile Innovazione e Prodotto del gruppo Piaggio, presentando le novità del gruppo a Eicma, in corso alla Fiera di Rho, a Milano. La mobilità elettrica “non è l’unica che ci può aiutare alla decarbonizzazione, ci possono essere anche veicoli a idrogeno e a carburanti alternativi. Non concentriamoci solo sull’elettricità che è negativa se è da sola”, ha aggiunto.

“Aprilia sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo tanti anni stiamo pensando di aumentare la forza lavoro, gli investimenti, la produzione e la dimensione della fabbrica. Aprilia ha una gamma che si sta completando e che nei piani di sviluppo per i prossimi cinque anni avranno ulteriori sorprese, soprattutto all’insegna della tecnologia. Se il buongiorno si vede dal mattino, siamo sulla buona strada”, ha concluso.