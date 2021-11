Il premio Eccellenza ‘Lido Vanni’ il 25 novembre su Sky

Roma, 23 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Il premio Eccellenza ‘Lido Vanni’ giunge alla sua decima edizione e per l’occasione gli organizzatori, Manageritalia, Confcommercio e Cfmt, portano il valore di manager, aziende e formazione sul grande palcoscenico della televisione. La cerimonia di premiazione dei vincitori – tre manager di Manageritalia e tre aziende di Confcommercio, selezionati tra le numerose candidature pervenute – sarà, infatti, trasmessa il 25 novembre alle 20 in diretta TV sul Canale Sky 501, su tg24.sky.it e sui canali social Manageritalia.

Nella serata del Premio Eccellenza saranno affrontati i temi centrali del mondo del lavoro, con particolare riguardo agli ultimi due anni. Sarà l’occasione per scoprire in che modo, anche nella crisi pandemica, manager e aziende abbiano saputo tracciare linee di eccellenza, raggiungendo obiettivi, cambiando visione e ideando nuovi percorsi. Un appuntamento dedicato all’eccellenza, attraverso parole di empatici narratori di storie e geniali esperti di innovazione, ma anche un omaggio ai valori dello sport, tra successi ottenuti con impegno, passione e cuori gettati oltre l’ostacolo.

Prevista la partecipazione di:Tania Cagnotto, ex tuffatrice plurimedagliata olimpica e campionessa del mondo; Giulia Terzi, campionessa e plurimedagliata paralimpica; Matteo Caccia, autore e conduttore, radio e podcast; Massimo Temporelli, divulgatore scientifico e founder The FabLab. Conduce Valeria Ciardiello, giornalista e conduttrice televisiva