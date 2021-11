Governo: Draghi ai ragazzi, ‘da giovane sognavo di fare giocatore basket’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Da piccolo, da giovane, mi sarebbe piaciuto essere un atleta, possibilmente un buon giocatore di pallacanestro. Poi se mi guardate le gambe direte: ‘come potevi pensare di essere un giocatore di basket se sei così basso?ì All’epoca la mia altezza andava benino per certi ruoli, per il resto no. E’ una delle cose che ho provato e non è andata bene ma mi sono divertita tantissimo nel frattempo. Poi mi sono reso conto che non è tanto importante quel che vuoi diventare ma quello che sei. La cosa più importante è ora, quel che stai facendo in quel momento”. Così il premier Mario Draghi, visitando il punto luce di Save the Children nel quartiere capitolino di Torre Angela.