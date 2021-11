Governo: Draghi ai giovani, ‘responsabilità verso di voi, impegno c’è’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Io sono cresciuto in un Paese che cresceva fantasticamente bene, c’erano posti di lavoro per tutti e non c’era ansia. Ma è cambiato tutto e un po’ per tutti. Oggi è fondamentale l’educazione, l’università, l’apprendistato, sono diventate tutte più importanti. Questo carica noi, chi sta al governo, di una responsabilità particolare, perché dobbiamo fare cose che non sono state fatte prima e farle i fretta, tante, perché voi crescete rapidamente. Io l’ho detto anche nel mio discorso di insediamento, l’impegno del governo in questo c’è”. Così il premier Mario Draghi, visitando il punto luce di Save the Children nel quartiere capitolino di Torre Angela.

“Per tantissimi anni non si è capito che i giovani sono il futuro – dice il presidente del Consiglio – questo mondo sta diventando sempre più vecchio, bisogna capire che il futuro sono i giovani e il futuro in cui vivono. Finalmente si è capito, ad esempio, che il clima è importantissimo in questo. I governi stanno investendo un enorme quantità di fondi per ridurre le emissioni e voi ci dite tutti i giorni che non è abbastanza. Ed è giustissimo, perché con tutti i richiami che ci rivolgete comunque si procede lentamente, figurati se non ci foste voi. Poi bisogna investire su educazione, sul futuro, noi abbiamo avuto esperienze profondamente diverse rispetto alla vostra”.