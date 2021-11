Fisco: Mattarella, ‘legalità finanziaria garantisce tutela diritti collettività a partire da salute’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “La legalità finanziaria non è un asettico sistema di regole, in quanto riguarda la promozione dell’uguaglianza sostanziale e l’effettiva tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione come fondamentali. Basti pensare al diritto alla salute, quanto mai in evidenza in questo periodo. Parimenti, i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’agire amministrativo sono, con la legalità, la garanzia della qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi in favore della collettività”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i referendari di nuova nomina della Corte dei Conti.