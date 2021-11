Caso Denise: gip Marsala si riserva su richiesta archiviazione Anna Corona**

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) – La gip di Marsala (Trapani) Sara Quittino si è riservata sulla decisione sulla opposizione alla richiesta di archiviazione per Anna Corona proposta da Piera Maggio e Piero Pulizzi, i genitori di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. E’ stata la stessa Procura a richiedere nei mesi scorsil’archiviazione per la donna. La nuova inchiesta della Procura vede coinvolti Anna Corona, 58 anni, madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa, processata e assolta in tutti i gradi di giudizio dall’accusa di concorso in sequestro di minore, nonché Giuseppe Della Chiave, 53 anni, e due coniugi romani accusati di false dichiarazioni al pm. La coppia di coniugi, Antonella Allegrini e il marito Paolo Erba, sono stati indagati per false informazioni al pubblico ministero. Sono stati gli stessi ad ammettere di aver mentito agli inquirenti.