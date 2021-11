Manovra: linea dura M5S su relatore, uno in quota grillina o avanti opzione Pesco** (2)

(Adnkronos) – Oggi a Palazzo Madama si sono susseguite le riunioni dei 5 Stelle, al centro anche il ‘dossier’ legge di bilancio. E domani potrebbero svolgersi altri incontri. In casa 5 Stelle i riflettori domani saranno puntati inoltre sulla conferenza stampa, in programma alle 17 presso la Sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili: l’evento vedrà la partecipazione del leader M5S Conte – che sabato 20 novembre ha preso parte al convegno ‘The Revolution of Hope’ organizzato ad Amsterdam dal Nexus Insititute – insieme ai capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Mariolina Castellone.

Tra i relatori, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, quello della Transizione ecologica Roberto Cingolani, la sottosegretaria M5S alla Transizione ecologica Ilaria Fontana e il presidente della Commissione Industria del Senato Gianni Girotto. Interverrà con un videomessaggio anche il garante M5S Beppe Grillo. E non è escluso che il cofondatore del Movimento 5 Stelle – atteso a Roma nelle scorse settimane – possa far sentire la sua voce anche su temi di politica interna.