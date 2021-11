Covid: Bertolaso, ‘situazione seria ma sotto controllo, non fare terrorismo’

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – In Italia “la situazione è assolutamente sotto controllo, i numeri stanno peggiorando, ma era scontato, nessuno ha mai detto che il virus era stato eliminato”. Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, ospite di Stasera Italia su Retequattro. “E’ uno scenario con alcune tinte grigie e non dobbiamo abbassare la guardia, ma non ci sono elementi per fare terrorismo. La situazione è seria, ma la si sta affrontando con grande competenza e professionalità”, ha aggiunto.