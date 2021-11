Calcio: Tuchel, ‘Lukaku e Havertz in dubbio per la Juve’

Londra, 22 nov. – (Adnkronos) – “Non sono ancora sicuro che Romelu possa giocare, vediamo quali saranno le sue condizioni dopo l’allenamento. Ne parlerò con il medico e i fisioterapisti, può darsi che rientri tra i convocati all’ultimo momento. In ogni caso abbiamo altre opzioni quando Werner e Lukaku non ci sono. In ogni caso Timo è a disposizione, anche Jorginho sta bene, mentre Kovacic è out. Havertz ha avuto dei problemi ed è in dubbio”. L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel fa il punto della situazione sui suoi giocatori infortunati alla vigilia del match di Champions League allo Stamford Bridge contro la Juventus.

“Proveremo a vincere, perché questo è il nostro approccio alle gare -aggiunge il tecnico tedesco-. Non vogliamo certo mettere a rischio la qualificazione, ma se ci sarà la possibilità di vincere, ci proveremo. La mia esperienza al Chelsea? Qui sono nel miglior posto possibile, sono fortunato e felice. È il club perfetto per me”.