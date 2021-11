Calcio: Allegri, ‘Dybala convocato ma non so quanti minuti ha nelle gambe’

Torino, 22 nov. – (Adnkronos) – “Dybala è convocato ma non so quanti minuti abbia nelle gambe perché è da un po’ che non gioca”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito alla presenza di Paulo Dybala contro il Chelsea in Champions League.

Il tecnico livornese, in conferenza stampa, fa il punto della situazione sugli infortunati. “Da scegliere abbiamo, ci sono quattro difensori tra cui De Winter. In mezzo al campo ci sono tutti, Kulusevski c’è, questa mattina era dal dentista ma c’è. Danilo è fuori per due mesi, De Sciglio torna per l’Atalanta o subito dopo dovrebbe esserci, Chiellini mercoledì è con la squadra mentre Bernardeschi ne ha ancora per un po'”.