Papa: ai giovani, ‘siate costruttori in mezzo alle macerie, capaci di sognare’

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Dio viene nella notte, tra le nubi spesso tenebrose che si addensano sulla nostra vita, ognuno di noi conosce questi momenti. C’è bisogno di riconoscerlo, di guardare oltre la notte, di alzare lo sguardo per vederlo in mezzo alle oscurità. Cari giovani, guardare nelle visioni notturne. Cioè: avere occhi luminosi anche dentro le tenebre, non smettere di cercare la luce in mezzo alle oscurità che portiamo nel cuore e vediamo attorno a noi. Alzare lo sguardo da terra, verso l’alto, per vincere la tentazione di rimanere stesi sui pavimenti delle nostre paure, di rinchiuderci nei nostri pensieri a piangerci addosso”. A dirlo Papa Francesco nell’omelia della messa nella Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, in occasione della ricorrenza diocesana della XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù.

“Alza lo sguardo, alzati! È l’invito che il Signore ci rivolge, e al quale ho voluto fare eco nel Messaggio dedicato a voi giovani per accompagnare questo anno di cammino. È il compito più arduo e affascinante che vi è consegnato: stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli – sottolinea il Papa – essere sentinelle che sanno vedere la luce nelle visioni notturne; essere costruttori in mezzo alle macerie, ce ne sono tante; essere capaci di sognare. Perché questo fa chi sogna: non si lascia assorbire dalla notte ma accende una fiamma, una luce di speranza che annuncia il domani”.