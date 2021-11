Covid oggi Emilia, 998 contagi e 7 morti: bollettino 21 novembre

(Adnkronos) – Sono 998 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 21 novembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.836 tamponi molecolari e 11.515 test antigenici rapidi con un tasso di positività al 3,79%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,7 anni. Da ieri sono guarite 284 persone.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 52, uno in più rispetto a ieri, 522 quelli negli altri reparti Covid, 33 in più da ieri. In isolamento 13.540 persone.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 177 nuovi casi e Rimini con 140: seguono Ravenna (123), Cesena (96), Ferrara (90), poi Forlì (88), Modena (80), Reggio Emilia (78), il Circondario Imolese (50), Piacenza (44) e infine Parma con 32 nuovi casi. Da inizio pandemia i decessi in regione sono stati 13.705.