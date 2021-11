Sci: CdM donne, Vlhova vince lo slalom di Levi davanti a Shiffrin e Duerr

Levi, 20 nov. (Adnkronos) – Ventunesimo titolo in carriera per Petra Vlhova, la slovacca ha vinto lo slalom femminile di Levi. Sulle nevi finlandesi Vlhova ha fermato il cronometro sul tempo di 1’46”19 davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin, 1’46”50, e alla tedesca Lena Duerr, 1’47”03.

Una sola azzurra ha terminato in zona punti, si tratta di Martina Peterlini che ha chiuso 21esima. La 24enne, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha migliorato di una posizione rispetto alla prima manche, chiudendo con il tempo di 1’49”28, a 3”09 dalla prima.

Nella mattinata, non erano riuscite a superare il taglio la rientrante Marta Rossetti, 43esimo posto, seguita da Anita Gulli 55esima, Marta Bassino 56esima, Lara Della Mea 58esima e Sophie Mathiou 66esima. Out Roberta Midali. La classifica di Coppa del mondo, dopo tre gare, vede Mikaela Shiffrin in testa con 180 punti, seguita dalla slovacca Andreja Slokar con 168 punti e, in risalita di 4 posizioni a 160 punti, Petra Vlhova.