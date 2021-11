Pd: Letta nominerà coordinatore congresso Marche

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Nelle ultime settimane la segreteria nazionale del Partito Democratico ha attivato una serie di incontri e consultazioni con i principali esponenti politici e istituzionali del Pd delle Marche, rivolta a individuare un percorso condiviso per fare del prossimo congresso regionale il primo atto di un nuovo e forte impegno, espresso direttamente dallo stesso segretario Enrico Letta, per riconquistare un consenso maggioritario alle forze democratiche e progressiste nella regione”. Si legge in una nota della segreteria nazionale Pd.

“Per farlo, condizione essenziale è ritrovare un’unità di intenti e costruire, attraverso il dialogo all’interno del partito e con la società marchigiana, un progetto condiviso per il futuro. L’obiettivo è rafforzare la proposta politica del Pd e affiancare all’opposizione nettissima alla destra che governa la regione la costruzione di uno schieramento politico e sociale che possa sconfiggerla elettoralmente, a partire dalle elezioni amministrative del prossimo anno”.