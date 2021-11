Pd: Letta nominerà coordinatore congresso Marche (2)

(Adnkronos) – “Questi obiettivi -si legge nella nota della segreteria dem- possono realizzarsi al meglio attraverso una fase di decantazione e di riattivazione del dialogo all’interno del partito. La richiesta di attivare questo processo, avanzata dalla segreteria nazionale, è stata accolta da Augusto Curti e Antonio Mastrovincenzo, i quali hanno finora espresso la volontà di candidarsi alla segreteria regionale aggregando importanti sostegni attorno alle loro candidature. Pertanto, si è condivisa l’idea di rinviare di qualche tempo la celebrazione del congresso regionale, prevedendo che si terrà comunque entro il 15 febbraio 2022”.

“La prossima settimana il segretario nazionale Enrico Letta affiderà a una figura autorevole di dirigente di partito il compito di coordinare il partito in questa fase congressuale, in raccordo costante con il partito marchigiano, a partire da Curti e Mastrovincenzo, i quali hanno dimostrato già in questa fase di mettere in primo piano l’unità della comunità democratica marchigiana, nella consapevolezza che la gravità della situazione regionale richiede anzitutto di orientare tutte le energie a contrastare le forze di destra che governano la Regione”.