Omofobia: Renzi lancia emendamento a Leopolda, e Salvini risponde**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – Un ‘uno due’ quasi in tempo reale via social quello tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sull’omofobia. Il leader di Iv dalla Leopolda ha lanciato una soluzione per “superare il fallimento del ddl Zan”.

Scrive Renzi su Fb: “Con Ivan Scalfarotto abbiamo lanciato la nostra semplice proposta per superare il fallimento della Zan. Un semplice articolo per allargare le tutele della Legge Mancino ai casi di omofobia, transfobia, abilismo. Chi vuole la legge firma l’emendamento Scalfarotto, chi preferisce il chiacchiericcio continui pure ad attaccarci”.

A strettissimo giro arriva la risposta su twitter di Matteo Salvini che non cita la proposta di Italia Viva, ma argomenta così sul tema: “Aumentare le pene per chi discrimina, offende o aggredisce in base all’orientamento sessuale? Per me si può votare anche domani, tanto che esiste una proposta di legge a mia firma in Senato. Se non si tirano in ballo i bambini, la libertà educativa e la libertà di pensiero, la legge si vota in due minuti”.