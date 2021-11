Fondazione Open: Renzi, ‘mai finanziamento illecito, ci processano per aver fatto politica’**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Io sono disponibile a rispondere in tutte le sedi. Io non ha paura della verità e credo nella giustizia. Andrò in sede penale a difendermi, andrò al Csm, farò interrogazioni in Parlamento: se pensavano di aver trovato uno che si ferma, hanno sbagliato persona”. Così Matteo Renzi alla Leopolda.

“E continuerò a chiedere i danni in sede civile a chi mi diffama: non lo faccio per me ma per i miei figli che devono sapere che quello che sta accadendo non è vero. La verità è che non c’è mai stato un finanziamento illecito ma che ci si vuole processare per aver fatto politica”.