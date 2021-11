Covid: Cecchetti (Lega), ‘post Meroni contro Segre inaccettabile, provvedimenti’

Milano, 20 nov. (Adnkronos) – “Ognuno ovviamente può esprimere liberamente il suo pensiero e le proprie critiche politiche, verso chiunque e su qualunque tema, ma il modo in cui il consigliere Fabio Meroni si è rivolto alla senatrice Liliana Segre è inaccettabile e non rappresenta il pensiero di nessuno. E per questo chiederò provvedimenti”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, dopo il post del consigliere comunale di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, Fabio Meroni, contro la senatrice a vita Liliana Segre, che si era espressa a favore del vaccino. “La Shoah è una tragedia storica che non si può usare per la polemica politica”, aggiunge Cecchetti.