Governo: Rosato, ‘Conte vuole voto, nel 2023 politicamente non ci sarà’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Conte e Letta vogliono andare al voto questo non vuol dire che lo vogliono gli M5s e il Pd. Sicuramente per Conte è indispensabile perché nel 2023 vedrete che politicamente non ci sarà”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Tagadà.

“Italia Viva destinata a sparire? Io non credo proprio – afferma poi – anche in questa legislatura siamo stati determinanti. Renzi antipatico o simpatico che sia, ha un progetto politico chiaro e le cose le sa fare bene, cosa che naturalmente non tutti gradiscono”.