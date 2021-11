Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Le forze di maggioranza devono appoggiare con forza l’azione del governo Draghi. L’Italia ha sempre a che fare con la pandemia e deve contemporaneamente spendere bene e subito i fondi del Pnrr. Giochetti, come quello di ieri in Senato, vanno evitati. La ricetta per l’Italia è semplice e lineare. E non è la ricetta sovranista”. Lo scrive su twitter il senatore Pd, Andrea Marcucci.