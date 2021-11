Fisco: Lega insiste per azzeramento Irap e Iva sui beni di prima necessità**

Roma ,19 nov. (Adnkronos) – Al tavolo di maggioranza sul fisco la Lega ha chiesto l’azzeramento dell’Irap per le partite Iva, persone fisiche e società di persone. Lo riportano fonti della Lega, sottolineando come “sarebbe un aiuto importante a milioni di autonomi che hanno particolarmente sofferto l’emergenza Covid”.

“La Lega ha chiesto anche l’azzeramento dell’Iva sui beni di prima necessità come pane, latte, verdure: è un aiuto da circa 3 miliardi per le famiglie”, aggiungono le stesse fonti.