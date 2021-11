Calcio: Sarri, ‘mai detto Juve inallenabile, mi rimane uno scudetto”

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – “Inallenabile sono quei virgolettati che ogni tanto i giornalisti mettono, al pari di sembra che. Non c’è una dichiarazione in cui io ho detto questo”. L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri smentisce di ave mai definito ‘inallenabile’ la Juventus al momento del suo esonero da parte del club bianconero. “Mi rimane un campionato vinto, per uno che è partito dal basso arrivare a vincere in massima categoria è qualcosa che chiude un cerchio di vent’anni di sacrifici nelle categorie inferiori. Questo mi è rimasto”, aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus.