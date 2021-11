Calcio: Sarri, ‘Luis Alberto importantissimo, squadra costruita su lui e Milinkovic

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – “Per noi è un giocatore importantissimo. Non è un caso che la squadra stia giocando bene da quando lui ha cominciato a fornire prestazione di alto livello”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in merito al momento di Luis Alberto, tornato ai suoi livelli dopo un inizio di stagione complicato. “Stiamo impostando la squadra su di lui e Milinkovic, per farli rendere in maniera importante. È un percorso lungo, ma ci vogliamo provare”, aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus.