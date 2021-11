Calcio: Sarri, ‘Juventus squadra più forte della Serie A’

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Come si ferma l’attacco della Juventus? “Non è solo l’attacco, ci sono singoli di alto livello in ogni ruolo: la Juve ha la squadra più profonda e forte del campionato”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del big match con i bianconeri. “Dobbiamo evitare che abbiano troppo il possesso della palla, che invece dovremo cercare di avere noi”, aggiunge il tecnico toscano che preferisce non sentir parlare di sfida nella sfida con il collega Massimiliano Allegri. “Gli scontri tra gli allenatori sono tutti dei giornalisti, domani giocano Lazio e Juventus”.