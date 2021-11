Tennis: Gaudenzi, ‘Sinner può diventare il Valentino Rossi del tennis’

Torino, 18 nov. – (Adnkronos) – “C’è tanta fame di tennis in Italia. Quando giocavo io vi lamentavate che non c’erano tennisti forti, adesso ci sono… L’entusiasmo di avere qualcuno che si pensa possa diventare un Valentino Rossi o un Alberto Tomba del nostro sport è bello da vivere”. Lo dice il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi in merito all’esplosione di Jannik Sinner, protagonista alle Atp Finals di Torino. “Mi aspettavo questa Sinner-mania perché è un ragazzo giovane che come Matteo Berrettini ha un comportamento dentro e fuori dal campo spettacolare -aggiunge l’ex davisman azzurro a ‘Ubitennis’-. Jannik ha 20 anni, ha un potenziale enorme, abbiamo tutti la speranza che sia un potenziale vincitore di Slam”.