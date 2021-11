Santamaria Maurizio (Valentino): ‘Importante per accesso informazioni’

Milano, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “La digitalizzazione in un’azienda è un processo che se mette la persona al centro la deve mettere in grado di poter accedere alle informazioni e, quindi, può aggiungere valore alla giornata di ogni collega, dandogli la possibilità di affrontare qualsiasi processo delle risorse umane in una modalità positiva”. A dirlo Rosa Santamaria Maurizio, chief human resources officer Valentino, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Innovation reloaded: la rivoluzione digital dell’hr al servizio del futuro’.

“Noi – sottolinea – abbiamo un team dedicato alla digitalizzazione all’interno della struttura. Dobbiamo ripartire dalle aspettative delle nostre persone che abbiamo già e dei talenti che vorremmo avere. Un altro punto importante è raccontare ai talenti qual’è la connotazione vera dell’impresa cercando di trasferire i valori e i progetti più importanti su cui si sta lavorando”.

“Perché – sostiene – i talenti devono essere in linea con i valori e gli obiettivi dell’azienda. Ogni iniziativa deve partire dalle aspettative delle persone a differenza di come avveniva in passato”.