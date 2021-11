Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Leggo sui social commenti velleitariamente sarcastici di esponenti di Italia Viva come Rosato e Giachetti sul mio passaggio odierno al Tg2. I signori sopracitati non si sono neanche accorti che la redazione ha maldestramente riproposto un mio contributo dell’edizione serale del Tg2 di domenica 14 novembre. Come si dice in questi casi, un bel tacer non fu mai scritto”. Così su Facebook il senatore Mario Turco, vicepresidente designato del M5S.