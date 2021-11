Innovazione, Contino (Sap Concur): ‘Migliora gestione viaggi e note spese’

Milano, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “La tecnologia è sempre stata di supporto all’innovazione e spesso è stata strumento di abilitazione e promozione all’innovazione. Noi come, azienda, gestiamo un intero processo dalla richiesta di trasferta all’acquisizione di titoli di viaggio fino alla creazione della nota spesa da mobile e approvazione della stessa. Tutto questo è stato sviluppato su oltre 25 anni dalla nostra piattaforma sfruttando tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale oppure il riconoscimento automatico dei caratteri. Tutte tecnologie che hanno abilitato servizi che prima non esistevano oppure erano poco digitalizzate”. A dirlo Francesco Contino, senior solution consultant Sap Concur, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Innovation reloaded: la rivoluzione digital dell’hr al servizio del futuro’.

“Scopo dell’hr – sottolinea – è quello di verificare che tutto sia effettuato secondo le regole che l’azienda si è data nei diversi processi aziendali. Piattaforme come Concur permettono di abilitare questi controlli e le policy in maniera non invasiva, guidando l’esperienza dell’utente end to end nel processo”.