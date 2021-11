Covid: M5S, ‘ok a odg per aumento ingressi a fiere, convegni e congressi’

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Con un ordine del giorno vincolante al decreto Capienze approvato dall’aula del Senato abbiamo impegnato il governo a emanare, entro il 30 novembre 2021, gli aggiornamenti relativi ai protocolli e alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, al fine di prevedere la riapertura massima possibile, in relazione all’andamento della curva epidemiologica, delle fiere in presenza, dei convegni e dei congressi ai soggetti muniti di Green Pass”. Così in una nota i senatori M5S Marco Croatti, primo firmatario dell’odg, Danilo Toninelli, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, e Gabriele Lanzi, membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo.

“E’ doveroso – aggiungono – agire laddove è possibile, sempre con gli accorgimenti ancora indispensabili a contrastare la pandemia, per ridare fiato e spazio alle attività che da ormai quasi due anni sopportano enormi sacrifici. Cittadini e imprese in Italia hanno risposto con responsabilità alle misure che abbiamo dovuto adottate contro il Covid-19, adesso ogni intervento deve rispondere a criteri di proporzionalità e adeguatezza. Di fronte a provvedimenti sovradimensionati dal Paese arriva una comprensibile reazione negativa”.