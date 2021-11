Covid: Calabria (Fi), ‘da perquisizioni No vax emerge quadro surreale, setta violenta’

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Dalle operazioni della Polizia di Stato contro gli attivisti No vax sta emergendo un quadro tanto preoccupante quanto surreale, in cui la contestazione alla campagna vaccinale assume i connotati di una setta con diversi livelli di iniziazione alla violenza”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, vice presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera.

“La contrarietà al vaccino e al green pass sembra quasi essere passata in secondo piano, lasciando spazio a forme distorte di aggregazione dell’odio anti-sistema. Una deriva allarmante da contrastare senza se e senza ma. Proprio come stanno facendo inquirenti e Forze dell’Ordine, ai quali va tutta la nostra gratitudine”, conclude Calabria.