Calcio: Juventus, confermato affaticamento al muscolo tibiale posteriore per Dybala

Torino, 18 nov. – (Adnkronos) – “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”. Così la Juventus in una nota in merito alle condizioni fisiche di Paulo Dybala tornato con un leggero infortunio dalla convocazione con la Nazionale argentina impegnata nelle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022.