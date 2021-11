Calcio: arrestato il nonno di Scamacca, il giocatore ‘non ho rapporti da anni’

Roma, 18 nov. – (Adnkronos) – “Per la seconda volta nel giro di mesi mi trovo nuovamente a dover prendere le massime distanze da episodi violenti e inqualificabili commessi da persone ricollegabili al mio cognome ma con le quali da moltissimi anni ormai ho chiuso ogni tipo di rapporto. Ribadisco ancora una volta che io sono cresciuto con mia madre e mia sorella e che sono loro per me la mia famiglia. Nessun altro”. L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale Gianluca Scamacca prende le distanze dal nonno Sandro Scamacca, arrestato dopo essere entrato armato di coltello in un bar di Fidene, alla periferia di Roma, e minacciato di morte un cliente, puntandogli la lama a pochi centimetri dalla gola.

“Spero quindi di non dover più essere collegato in futuro a notizie e resoconti che riguardano persone esterne al ristretto nucleo familiare formato da me, mia madre e mia sorella -aggiunge il 22enne romano su Instagram-. Vorrei essere giudicato per quello che faccio in campo e fuori senza dover pagare, a livello di immagine e di considerazione dell’uomo che sono, per comportamenti irresponsabili di persone che io non riconosco più da tempo come facenti parte dei miei affetti e della mia famiglia”.