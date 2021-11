Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “L’integrazione dei Balcani occidentali nell’Unione europea è scritta nel futuro del’Unione. Quel che sta succedendo in Bielorussia non influenza questo processo, non lo pensa l’Italia ma anche gli altri paesi credo non lo pensino”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama.