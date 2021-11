Mattarella: ‘ogni Parlamento tempio della democrazia, garante di benessere e sviluppo’

Madrid, 17 nov. (Adnkronos) – “Ogni Parlamento è tempio della democrazia: il confronto fra diverse visioni vi trova posto in vista di una sintesi orientata al bene comune. Un confronto che è essenza della democrazia, è affermazione dello Stato di diritto, perchè inscritto entro i limiti e le garanzie della Costituzione. Punto di incontro di tutti i cittadini e al tempo stesso punto di partenza per garantire pace sociale, benessere e sviluppo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una prolusione al Congresso dei deputati spagnolo.

“Nel Parlamento -ha proseguito il Capo dello Stato- risiede la libertà di un popolo, quelle libertà che questa Camera ha coraggiosamente difeso, insieme alle altre Istituzioni dello Stato, di fronte alle minacce che le furono portate quarant’anni or sono”.