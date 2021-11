Ideal standard: D’Incà, ‘ottimo risultato per stabilimento Trichiana’

Roma, 17 nov (Adnkronos) – “Dobbiamo ritenerci soddisfatti per l’accordo raggiunto oggi che permetterà di garantire ancora un futuro allo stabilimento di Trichiana, consentendo la salvaguardia del sito produttivo e dei dipendenti con il fondamentale impegno di cercare un acquirente interessato”. Così Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, al termine dell’accordo siglato oggi al Ministero dello Sviluppo economico sulla vicenda Ideal Standard di Trichiana.

Il Ministro ha partecipato all’incontro, intervenendo all’apertura del tavolo: “Oggi siamo arrivati a una soluzione che tiene conto delle capacità dello stabilimento e della professionalità dei suoi dipendenti. Grazie anche al lavoro della viceministra Alessandra Todde, abbiamo difeso una realtà fondamentale per il bellunese, che lo stesso Papa Francesco, in mattinata, ha evidenziato con parole importantissime. A questo stabilimento sono legati ricordi e valori di un’intera comunità. Per questo ho ritenuto opportuno ribadire all’azienda la massima attenzione e il pragmatismo che contraddistingue il lavoro di noi bellunesi. Ringrazio anche l’assessore Elena Donazzan e i sindacati per il costante impegno”.

Secondo il Ministro D’Incà “il risultato di oggi apre a una pratica di risoluzione che crea le condizioni per dare continuità a quelle aziende che vogliono essere ancora protagoniste nei territori nonostante la volontà delle proprietà di abbandonare i siti produttivi”.